نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة العالمية مباراة أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وكان أتلتيكو مدريد قد تغلب على إنتر ميلان بركلات الترجيح بعد التعادل بهدفين لكل منهما في مباراتي الذهاب والعودة في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بينما فاز بوروسيا دورتموند على أيندهوفن بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الدور من البطولة.

احتل أتلتيكو مدريد صدارة المجموعة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 14 نقطة، حيث خاض 6 مباريات، فاز في 4 مباريات وتعادل في مبارتين ولم يخسر أي مباراة.

في حين احتل بروسيا دورتموند صدارة المجموعة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 11 نقطة، حيث خاض 6 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في مبارتين وخسر مباراة واحدة.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 على إستاد ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد وذلك ضمن منافسات مباراة العودة في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN sports 2 HD بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة وسيقوم المعلق علي محمد علي بالتعليق على أحداث اللقاء.