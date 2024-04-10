نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- في أول أيَّام عيد الفطر.. مرتضى منصور يدعو على الصهاينة ويوجِّه التحية للشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجَّه المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بالدعاء على الصهاينة، قبل قليل، جرَّاء ما يحدث داخل غزَّة، كما وجَّه التحيَّة إلى الشعب الفلسطيني.

كان مرتضى منصور، كتب منشور عبر صفحته الشخصية على الإنترنت، يتوجَّه فيه بالدعاء على العصابة الصهيونية، واحتلال أرض فلسطين، منذ عام 1948.

وحسب منشوره، كتب البرلماني السابق: “يارب انتقم من العصــ ـابة الصهيــ ـونية ونحن في أول أيام عيد الفطر المبارك وكل الشعوب الاسلامية تحتفل أسرهم بالعيد لا ننسي أن عصـ ـابة صهيـ ـونية مجـ ـرمة تحتـ ـل أرض عربية شقيقة منذ عام 1948 هي فلسطين العزيزة علي قلوبنا. تقتُـ ـل أطفالنا ونسائنا وشبابنا وكهولنا في غزة والضفة.”

وتابع "منصور": "يارب يأتي العيد القادم وتزول غمة العصـُ ـابة التي حرمت اطفال فلسطين من بسمة فرحة العيد.

يارب في العيد القادم لا نري الوجة القبيـ ـح لبايدن ونتنياهو وباقي العصابة الصهيونية ولا نري وجوة مستشار المانيا ورئيس فرنسا وزراء انجلترا وجميعهم هم قتـُ ـلة أهلنا في فلسطين"، مضيفًا: "يارب خفف عن شعبنا الأعزل في فلسطين".

واختتم "مرتضى منصور" منشوره بتوجيه تحية إلى أهل فلسطين: “تحية للشعب الفلسطيني العظيم ولنقرأ الفاتحة لشهدائنا في أرض فلسطين المقدسة واللعنـ ــة للعصــ ـابة الصهيـ ـونية الإجراميــ ـة في الدنيا وفي الآخرة”.

جدير بالذكر أنَّ آخر منشور للمستشار مرتضى، كان نعيًا، للدكتور أحمد فتحي سرور، أستاذ القانون ووزير التعليم ورئيس مجلس الشعب المصري “سابقًا”، والذي وصفه فيه بأنه كان نموذج للوطنية والإخلاص لبلده، وقمَّة في الرقي والتواضع.