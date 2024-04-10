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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "لا ننسى عصابة صهيونية مجرمة".. مرتضى منصور يعبر عن غضبه بهذا الدعاء في أول أيام عيد الفطر المبارك 2024

عاجل - "لا ننسى عصابة صهيونية مجرمة".. مرتضى منصور يعبر عن غضبه بهذا الدعاء في أول أيام عيد الفطر المبارك 2024، وسط الاحتفالات العارمة والفرحة الغارمة في قلوب المسلمين بمناسبة حلول أول أيام عيد الفطر المبارك للعام الحالي 2024، ولكن تخشى الأمة الإسلامية أن تنسى ما يفعله العدو الصهيوني في أهل قطاع غزة وأراضي فلسطين الحبيبة.

ولكن ما على المسلمين في الدول العربية إلا رفع أيديهم بالدعاء بأن تزول تلك الغمة، وينزاح الصهاينة عن أرض فلسطين محققين أهل أرض العزة النصر والكرامة، وفي ذلك حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، على عدم نسيان الإخوة الفلسطينيين والدعاء لهم في أول أيام عيد الفطر المبارك.

عاجل - "لا ننسى عصابة صهيونية مجرمة".. مرتضى منصور يعبر عن غضبه بهذا الدعاء في أول أيام عيد الفطر المبارك 2024

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دعاء مرتضى منصور للفلسطينين في أول أيام عيد الفطر المبارك

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك" دعاءه في أول أيام عيد الفطر المبارك، وقال: "يارب انتقم من العصــابة الصهيـــونية ونحن في أول أيام عيد الفطر المبارك وكل الشعوب الاسلامية تحتفل أسرهم بالعيد لا ننسي أن عصـ ـابة صهيـ ـونية مجـ ـرمة تحتـ ـل أرض عربية شقيقة منذ عام 1948 هي فلسطين العزيزة علي قلوبنا، تقتُـ ـل أطفالنا ونسائنا وشبابنا وكهولنا في غزة والضفة".

وتابع: "يارب يأتي العيد القادم وتزول غمة العصــابة التي حرمت اطفال فلسطين من بسمة فرحة العيد".

وأضاف: "يارب في العيد القادم لا نري الوجة القبيــح لبايدن ونتنياهو وباقي العصابة الصهيونية ولا نري وجوة مستشار المانيا ورئيس فرنسا وزراء انجلترا وجميعهم هم قتـُـلة أهلنا في فلسطين، يارب خفف عن شعبنا الأعزل في فلسطين".

وأتم: "تحية للشعب الفلسطيني العظيم ولنقرأ الفاتحة لشهدائنا في أرض فلسطين المقدسة واللعنـه للعصــابة الصهيــونية الإجراميـــة في الدنيا وفي الآخرة".

يذكر أن كان يتولى مرتضى منصور رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك من قبل لعدة سنوات، قبل أن يرحل ويحل المجلس بالكامل، لتنعقد انتخابات مجلس جديد نجح بها حسين لبيب ليتولى مسئولية النادي الأبيض.

عيد الفطر المبارك 2024

ويحل اليوم الأربعاء الموافق 10 إبريل الجاري، أول أيام عيد الفطر المبارك في جمهورية مصر العربية، وعدد كبير من الدول العربية أبرزهم المملكة العربية السعودية، وتحتفل الأمة الإسلامية بالمناسبة الدينية اليوم لتعظيم شعائر الإسلام.