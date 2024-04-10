نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة العالمية لمتابعة مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة

من المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 على إستاد حديقة الأمراء معقل باريس سان جيرمان وذلك ضمن منافسات مباراة الذهاب في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN sports 1 HD بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة وسيقوم المعلق حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث المباراة.

وكان باريس سان جيرمان قد فاز على ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراتي الذهاب والعودة في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بينما فاز برشلونة على نابولي بأربعة أهداف مقابل هدفين في نفس الدور من البطولة.

احتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في المجموعة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط، حيث خاض 6 مباريات، فاز في مبارتين وتعادل في مبارتين وخسر مبارتين.

في حين احتل برشلونة صدارة المجموعة الثامنة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، حيث خاض 6 مباريات، فاز في 4 مباريات ولم يتعادل في أية مباريات وخسر مبارتين.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام برشلونة

ومن المقرر أن يخوض باريس سان جيرمان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: دوناروما

خط الدفاع: إيمري - ماركينيوس - سكرينيار - هيرنانديز

خط الوسط: أوجارتي - رويز – فيتينا

خط الهجوم: ديمبلي - مواني - مبابي.