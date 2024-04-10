نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الأربعاء 10 ابريل 2024، في ذهاب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة باريس سان جيرمان

حراسة المرمي: تير شتيجن

خط الدفاع: كانسيلو - كوبارسي - أراوخو - كوندي

خط الوسط: كريستينسن - جوندوجان - دي يونج

خط الهجوم: رافينيا - يامال – ليفاندوفسكي

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة؟

تملك قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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