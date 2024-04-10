نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر دييغو سيميوني المدير الفني للفريق الأول لنادي اتليتكو مدريد على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة بوروسيا دورتموند مساء اليوم الأربعاء 10 ابريل 2024، في ذهاب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

تشكيل أتليتكو مدريد المتوقع لمواجهة بوروسيا دورتموند

في حراسة المرمي: يان اوبلاك

في خط الدفاع: لورينتي، أكسيل فيتسل، خيمينيز، رينيلدو ماندافا، رودريجو ريكيلمي

في خط الوسط: كوكي، بابلو باريوس، صامويل لينو

في خط الهجوم: جريزمان، ممفيس ديباي

تردد القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد ضد بوروسيا دورتموند

تذاع أحداث مباراة أتليتكو مدريد ضد بوروسيا دورتموند عبر قناة بي أن سبورتس 2 والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد لقناة بي ان سبورت: 11054.

الاستقطاب لقناة بي ان سبورت: أفقي.

معامل الترميز لقناة بي ان سبورت: 27500.

معدل تصحيح الخطأ لقناة بي ان سبورت: 3/4