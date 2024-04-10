نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر إيدين تيرزيتش المدير الفني للفريق الأول لنادي بوروسيا دورتموند على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة أتليتكو مدريد مساء اليوم الأربعاء 10 ابريل 2024، في ذهاب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع لمواجهة أتليتكو مدريد

في حراسة المرمي: جريجور كوبيل

في خط الدفاع: جوليان رايرسون، ماتس هوميلس، نيكو شلوتيربيك، إيان ماتيسن

في خط الوسط: مارسيل سابيتزر، إيمري تشان، جوليان براندت

في خط الهجوم: سانشو، نيكلاس فولكروغ، كريم اديمي

تردد القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد ضد بوروسيا دورتموند

تذاع أحداث مباراة أتليتكو مدريد ضد بوروسيا دورتموند عبر قناة بي أن سبورتس 2 والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد لقناة بي ان سبورت: 11054.

الاستقطاب لقناة بي ان سبورت: أفقي.

معامل الترميز لقناة بي ان سبورت: 27500.

معدل تصحيح الخطأ لقناة بي ان سبورت: 3/4