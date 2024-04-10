نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بنفيكا ومارسيليا في ربع نهائي الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي بنفيكا البرتغالي لمواجهة نادي مارسليا الفرنسي وذلك في ذهاب دور ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.

وكان بنفيكا قد تأهل بعد الفوز بدفريق رينجرز بنتيجة 3-2، بمجموع المباريات، حيث جاءت نتيجة لقاء الذهاب بالتعادل 2-2، بينما حسم البرتغالي الأمور في الإياب بهدف نظيف.

أما مارسليا فحقق الانتصار على فياريال الإسباني حيث نجح في الذهاب برباعية نظيفة، ولكن تلقى الهزيمة في الإياب بثلاثية، ليتأهل بمجموع المباراتين 5-3.

موعد مباراة بنفيكا ومارسيليا في ربع نهائي الدوري الأوروبي

تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستقبل ستاد دا لوز سبورت، المباراة المرتقبة بين الفريقين

القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا ومارسيليا في الدوري الأوربي

تنقل المباراة والمسابقة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط.