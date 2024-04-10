نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في نهائي كأس السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مع نظيره وغريمه التقليدي فريق الهلال غدا يوم الخميس الموافق 11 أبريل الحالي بستاد محمد بن زايد في لقاء حاسم بينهم ضمن منافسات دور نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والهلال

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والهلال مساء الخميس في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والساعة 8:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:30 بتوقيت أبوظبي.

كيف تأهل الاتحاد والهلال للنهائي

وتأهل للنهائي كل من الهلال والاتحاد إلى النهائي بعد الفوز أمام نظيره الوحدة بنتيجة 2/1 سجلهم كريم بنزيما وعبدالرزاق حمدلله والنصر بهدفين مقابل هدف وأحرزهم سالم الدوسري ومالكوم.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال

تردد ssc

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.