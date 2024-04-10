جوارديولا ينصح فلورينتينو بيريز بعد تعادل ريال مدريد مع مانشستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - بعد مباراة الأمس بين فريقي مانشستر سيتي وريال مدريد في إطار ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أبدى بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بعض التعليقات والنصائح لرئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

جوارديولا ينصح فلورينتينو بيريز

في تصريحات نشرتها شبكة "relevo" الإسبانية، أكد جوارديولا على جمالية الملعب وتأثيره الإيجابي، حيث قال: "أحب أن أرى السماء، الحقيقة هي أن الملعب كان مثيرًا للإعجاب".

وأشار إلى أنه الآن على ريال مدريد أن يهتم بالعناية بالعشب وتحسين جودته، مُلمحًا إلى أن جودة الملعب يجب أن تكون محل اهتمام.

وعبر جوارديولا عن ثقته بقدرة فلورنتينو بيريز على معالجة المشكلة، قائلًا: "الخطوة التالية التي يجب على فلورنتينو أن يقلق بشأنها هي تقديم ملعب جيد، كما كان الحال دائمًا في مدريد"؛ وأكد على أهمية إصلاح العشب لضمان جودة الملعب في المباريات القادمة.

وفيما يتعلق بأداء الفريق والملاحظات التي تلقاها من لاعبيه، أشار جوارديولا إلى أنه لم يكن حاضرًا شخصيًا على الملعب، ولكن تلقى ملاحظات من اللاعبين بشأن حالة العشب، موجهًا رسالة لفلورنتينو بيريز وجماهير ريال مدريد بعدم الاستسلام للظروف الحالية، والعمل على تحسين الأمور للمستقبل.