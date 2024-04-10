توخيل يهاجم التحكيم بعد تعادل بايرن ميونخ مع آرسنال

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب مدرب فريق بايرن ميونخ، توماس توخيل، عن عدم رضاه عن أداء التحكيم في مباراة الفريق أمام آرسنال في بطولة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت البارحة.

المباراة جرت في ملعب "الإمارات" كجزء من منافسات ذهاب ربع نهائي البطولة، وانتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق.

توخيل ينفجر في وجه التحكيم

شهدت المباراة لحظة قام فيها لاعب آرسنال، جابرييل، بلمس الكرة بيده داخل منطقة جزاء فريقه، بعد تمريرة من الحارس ديفيد رايا، إلا أن الحكم لم يحتسب أي ركلة جزاء.

وفي تصريحات نُشرت عبر شبكة "بي بي سي" العالمية، قال توخيل: "كانت مباراة صعبة، وكان لدينا أداء جيد عمومًا، لكننا تعرضنا لظلم تحكيمي في موقف مهم".

وأضاف: "لم يكن للحكم الشجاعة لاحتساب ركلة جزاء واضحة بعدما لمس أحد لاعبي آرسنال الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، هذا القرار كان محبطًا لنا جميعًا".

وأشار توخيل إلى أن الحكم اعترف بخطأه بعد المباراة، لكن ذلك لم يغير النتيجة، مُضيفًا: "رغم ذلك، نحن ملتزمون بالمضي قدمًا والتركيز على المباريات القادمة".

واختتم تصريحاته بتأكيد على أن فريقه ما زال في المنافسة، معربًا عن إيمانه في قدرة الفريق على تحقيق النجاح في البطولة.