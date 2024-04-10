هل يغيب عن موقعة العودة؟.. فودين يعلق على إصابته أمام ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث فيل فودين، لاعب فريق مانشستر سيتي، عن تجربته في مباراة مثيرة ضد ريال مدريد والتعادل النهائي الذي شهده اللقاء في المساء السابق.

كانت المباراة جزءًا من دوري أبطال أوروبا، حيث التقى الفريقان في ذهاب ربع النهائي على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وانتهت بتعادل مثير بنتيجة 3-3.

فودين يعلق على إصابته أمام ريال مدريد

شارك فودين كأساسي في المباراة وسجل الهدف الثاني، لكنه خرج في الدقيقة 87 بسبب إصابة. في تصريحاته التي نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية، أشار فودين إلى خطورة الإصابة التي تعرض لها وضرورة التعافي قبل المباريات المقبلة.

وعن طبيعة المباراة، وصف فودين تجربته بأنها واحدة من أفضل المباريات التي يمكن للجماهير مشاهدتها، مع تواجد فريقين رائعين يمتلكان بعضًا من أفضل المهاجمين في العالم، مما جعل اللقاء مثيرًا وممتعًا للجماهير.

وبخصوص هدف برناردو سيلفا المبكر، أكد فودين أن هذا الهدف لم يؤثر على خطط فريقه، حيث استجابوا بسرعة بتسجيل هدفين متتاليين واستغلال الفرص المتاحة لهم.

وأشار إلى تطور أداء فريقه خلال المباراة والفرص التي أتيحت لهم في الشوط الثاني، معبرًا عن سعادته بتسجيله لهدف واستغلال الفرص التي تمنح له.

وبخصوص هدفه، أكد فودين أنه كان واثقًا من تسجيله منذ لحظة تسديده الكرة، حيث كان يمارس هذا النوع من التدريب خلال التدريبات.

وفيما يتعلق بالشعور بالخيبة بسبب عدم تحقيق الفوز، أشار إلى أنه من الطبيعي أن يكون هناك بعض الإحباط بسبب فقدان السيطرة على اللعب في بعض الأوقات، لكنه أكد على أهمية استخلاص الإيجابيات من المباراة والتعلم من الأخطاء.