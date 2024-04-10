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أحمد جودة - القاهرة - شدد الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني أن بمقدور فريقه النيل من بوروسيا دورتموند الألماني خلال مواجهتهما معا الأربعاء في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

سيميوني يطلق تصريحات قوية قبل مواجهة بوروسيا دورتموند

وقال سيميوني لشبكة "سكاي سبورتس" اليوم الثلاثاء إن "جماهيرنا تساندنا كثيرا، لكن الأمر ذاته ينطبق على دورتموند، حيث ستعمل جماهير الفريق على مؤازرته".

وبشأن إمكانية عودته للتدريب في الدوري الإيطالي بعد أن تولى تدريب كاتانيا في 2011، قال سيميوني "لقد تلقيت عرضا بعد عامين من وجودي في مدريد، لكن لدي فكرة في رأسي، في إيطاليا دائما شعرت بالسعادة، الكرة الإيطالية علمتني الكثير عندما دربت كاتانيا، أتمنى العودة يوما ما لاني أحب الكرة الإيطالية".