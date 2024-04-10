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أحمد جودة - القاهرة - قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مساء الثلاثاء تغريم جيانلوكا مانشيني مدافع فريق روما خمسة آلاف يورو (خمسة آلاف و430 دولار) لكنه تفادى عقوبة الإيقاف.

تغريم مانشيني مدافع روما بسبب طريقة احتفاله أمام لاتسيو

وفتح اتحاد الكرة الإيطالي تحقيقا ضد مانشيني نظرا لطريقة احتفاله بالفوز في ديربي العاصمة مساء السبت الماضي، حيث لوح اللاعب بعلم ضخم بألوان لاتسيو، ومرسوم عليه فأر عملاق.

وقال مانشيني إنه أسعد شخص في العالم بعدما سجل هدف الفوز لروما في مرمى لاتسيو بالدوري الإيطالي، لكنه أثار الجدل باحتفاله وهو يلوح بالعلم أمام جماهير ناديه.

وأضاف مانشيني "لم اكن أريد الإساءة لأحد، لقد أخذت أول علم أعطوني إياه، وأعتذر عما حدث".

وبعد فحص الواقعة قرر القاضي الرياضي الاكتفاء بفرض غرامة مالية بحق مانشيني وعدم إيقافه.