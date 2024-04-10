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أحمد جودة - القاهرة - أعلن القضاء الإسباني، أن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني السابق لكرة القدم سيخضع للمحاكمة في 29 أبريل الجاري لاتهامه بالفساد.

رئيس اتحاد الكرة الإسباني يخضع للمحاكمة

ومن المقرر أن يمثل روبياليس أمام قاضي التحقيق في محكمة مدينة ماجاداهوندا بالقرب من العاصمة مدريد في الساعة العاشرة صباحا.

وكانت الشرطة المدنية الإسبانية داهمت مكاتب الاتحاد الإسباني لكرة القدم وأيضا منزل روبياليس منتصف الشهر الماضي، في إطار التحقيق معه بشأن اتهامه بالفساد وغسيل الأموال في العقود التي أبرمها خلال رئاسته للاتحاد الإسباني لكرة القدم بين عامي 2018 و2023.

وكان روبياليس متواجدا في جمهورية الدومينيكان أثناء مداهمة منزله، قبل أن يتم احتجازه لفترة وجيزة للتحقيق معه عند عودته إلى إسبانيا.

وأكد روبياليس عبر قناة "لا سيكستا" أنه لم يعقد أي صفقات غير قانونية ولا يملك أي أموال خارج إسبانيا.