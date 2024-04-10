مدرب بوروسيا دورتموند يتحدى سيميوني قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه بوروسيا دورتموند نظيره أتلتيكو مدريد غدا الأربعاء في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بحالة من الثقة بعد مسيرته القوية في البطولة القارية.

وقال إدين تيرزيتش المدير الفني لدورتموند اليوم الثلاثاء "نحن مستعدون للظهور بأفضل شكل ممكن، مثلما فعلنا في أغلب الوقت في موسم دوري أبطال أوروبا".

وأشار تيرزيتش "أتلتيكو نموذج يحتذى به للعديد من الفرق في أوروبا، لكننا نتطلع لهذا الاختبار".

وختم بالقول "الطريقة التي تجعل أتلتيكو ناجحا للغاية معروفة تماما، لقد طبقوا نظاما جديدا للدفاع، الأمر ليس سهلا على أي فريق في العالم هنا".