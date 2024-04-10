نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. منظمة “داعش” الإرهابية تهدد إقامة مباريات دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تهدد منظمة “داعش” الإرهابية منافسات ذهاب دور الربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، والتي تشهد مباريات قوية اليوم الثلاثاء.

ورفعت وزارات الداخلية في إنجلترا وإسبانيا وفرنسا حالة التأهب الأمني القصوى بعد منشورت تهديدية.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان “نعلم بالتهديدات الإرهابية المزعومة باستهداف مباريات دوري أبطال أوروبا، ونحن على اتصال وثيق بالسلطات في الملاعب المعنية، وستقام جميع المباريات كما هو مقرر مع وجود الترتيبات الأمنية المناسبة”.

مواعيد مباريات اليوم

أتلتيكو مدريد أمام بوروسيا دورتموند، الساعة 9 مساءً، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

باريس سان جيرمان ضد برشلونة، الساعة 9 مساءً، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".