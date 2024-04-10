"خليفة وليد أزارو" الأهلي يرغب في التعاقد مع صفقة مغربية جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب المدير الفني لفريق الأهلي، مارسيل كولر في تدعيم خط الهجوم بصفقة مميزة خلال الموسم الجديد.

ويسعى المارد الأحمر للتعاقد مع صفقة مغربية جديدة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما تعاقد من قبل مع وليد أزارو.

ويهتم المارد الأحمر بضم محسن برويج الذي يبلغ من العمر 24 سنة، ويعد هداف بطولة الدورى المغربى حاليًا برصيد 24 هدفا.

الأهلي لـ'دوت الخليج': نجحنا في تجديد عقد ثنائي الفريق

أكد مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن نجاح الإدارة في تجديد عقد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ'دوت الخليج': "الأهلي أنهى الاتفاق مع محمد هاني ظهير أيمن الفريق، وحصل على توقيعه حتى موسم 2027، حيث يستمر 3 مواسم أخرى".

وأضاف: "كما نجح أمير توفيق مدير التعاقدات في الحصول على توقيع أكرم توفيق لاعب وسط الفريق، حتى عام 2028 المقبل، وغلق الباب أمام رحيله بالفترة المقبلة".