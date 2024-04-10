نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة رائعة.. ماذا قال محمد صلاح في أول أيام عيد الفطر المبارك؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه محمد صلاح نجم ليفربول رسالة خاصة إلى الجماهير المصرية والعربية في كل مكان.

وقال محمد صلاح نجم ليفربول عبر موقع "إكس": “عيد سعيد وكل سنة وأنتم طيبين”.

ليفربول يستقر على بيع محمد صلاح الموسم القادم

وأفادت شبكة "HTIC" العالمية أن المدير التنفيذي لنادي ليفربول، مايكل إدواردز منفتح على بيع محمد صلاح الصيف المقبل.

وينتهي عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول نهاية الموسم المقبل، يونيو 2025 مع عدم فتح باب المفاوضات معه لتمديد العقد حتى الآن.

وقد تأتي رغبة إدواردز في رحيل محمد صلاح الصيف المقبل بسبب نيته القيام بثورة كبيرة مزامنة مع رحيل يورجن كلوب عن تدريب الفريق، والنزول بمعدل أعمال الريدز.

وقد يرغب المدير التنفيذي لنادي ليفربول خلق جيل جديد للريدز برحيل كلوب، من خلال بيع عدد من اللاعبين الكبار على رأسهم محمد صلاح وتمويل صفقات اللاعبين الأصغر سنًا.