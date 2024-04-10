نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مباراة القمة.. 3 غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل مواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد قطبي الكرة المصرية لقمة مرتقبة مساء الإثنين المقبل وذلك في مباراة مؤجلة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويعانى القطبين من غيابات عديدة نتيجة الإصابات والمشاركات المختلفة في البطولات ليدخلوا القمة منقوصين العدد من نجوم مؤثرة في الفريق.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي ابرز غيابات القطبين والتي جاءت كالاتي:

غيابات الزمالك

أما الزمالك فيفقد الثلاثي يوسف أوباما ومحمد صبحي،، ومحمود علاء، بداعي الإصابات.

موعد مباراة مباراة القمة المقبلة

تنطلق صافرة المباراة في تمام السابعة مساء الاثنين المقبل بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة القمة

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.

