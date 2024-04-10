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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا.. باقتراب مساء اليوم الأربعاء 10 أبريل 2024، تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية بفارغ الصبر نحو مباراة نارية في دوري أبطال أوروبا. ففي هذه الليلة المميزة من ليالي الأبطال، يتقابل برشلونة وباريس سان جيرمان في مواجهة مثيرة ضمن ربع نهائي البطولة. تعد هذه المباراة فرصة للجماهير للتمتع بأداء الفرق القوية والمنافسة الشرسة على أرض الملعب، ومن المتوقع أن يكون الجو مشحونًا بالتشويق والإثارة حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز والتقدم نحو المراحل القادمة من البطولة. لذا، لن يفوت عشاق كرة القدم هذه الفرصة لمتابعة الأحداث مباشرة وعلى الهواء مباشرة من خلال بث مباشر عبر يلا شوت. تتجدد الآمال والتطلعات، فمن سينجح في اجتياز هذا الاختبار الكبير والانتقال إلى المرحلة المقبلة؟ الجواب سيظهر على أرض الملعب في هذه المباراة الرائعة، فلا تفوتوا فرصة متابعة كل التفاصيل واللحظات المثيرة عبر البث المباشر على يلا شوت.

مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا.. وتنطلق صافرة بداية لقاء برشلونه ضد باريس سان جيرمان اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك على أرض ملعب بارك دى برانس.

مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا

القنوات الناقلة بث مباشر مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا.. وبالنسبة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونه وباريس سان جيرمان، فتمتلك مجموعة قنوات بين سبورتس القطرية beIN Sports حقوق نقل جميع مباريات دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي 2023/2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتم تخصيص قناة beIN Sports HD 1 لنقل مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة، وجاءت تردد قناة beIN Sports HD 1 على النحو التالي..

تردد قناة beIN Sports HD 1 القمر Eutelsat 8 West B 8 غرب التردد 11013 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ DVB-S2 8PSK 2/3 التشفير إرديتو فيديو جارد

بث مباشر تردد القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد برشلونة

مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا.. ويمكن متابعة اللقاء من مختلف أنحاء دول الوطن العربى عبر شاشات قناة bein sports ويمكن ضبطها عبر التردد التالي:

تردد قناة bein sports التردد 12604 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/2

تشكيل برشلونة ضد باريس سان جيرمان

تشكيل برشلونة ضد باريس سان جيرمان حراسة المرمى تير شتيجن خط الدفاع جواو كانسيلو رونالد أراخو كوبارسي جول كوند خط الوسط جوندوجان فيرمان لوبيز كريستينسن خط الهجوم لامين يامال ليفاندوفسكي رافيني

تشكيل باريس سان جيرمان اليوم لمواجهة برشلونة

تشكيل برشلونة ضد باريس سان جيرمان حراسة المرمى دوناروما خط الدفاع إيمري دانيليو بيرالدو هيرنانديز خط الوسط فابيان رويز فيتنيا أسينسيو خط الهجوم كيليان مبابي جونزالو راموس عثمان ديمبيلي

تاريخ نادي برشلونة في دوري أبطال أوروبا

ويعد نادي برشلونة هو واحد من أنجح الأندية في تاريخ دوري أبطال أوروبا. تأسس النادي في عام 1899 وشارك في دوري أبطال أوروبا لأول مرة في موسم 1955-1956. منذ ذلك الحين، حقق برشلونة نجاحًا كبيرًا في البطولة، وهنا نظرة عامة على أداء برشلونة في دوري أبطال أوروبا عبر السنوات:

فاز برشلونة ببطولة دوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات عام 1992، 2006، 2009، 2011، و2015.

شارك برشلونة في دوري أبطال أوروبا في معظم المواسم منذ تأسيسها، باستثناء بعض المواسم التي لم يتأهل فيها للبطولة.

حقق برشلونة العديد من الإنجازات في دوري أبطال أوروبا، وكان لاعبون مثل ليونيل ميسي وأندريس إنييستا وشافي هيرنانديز من بين الشخصيات المؤثرة في تلك الإنجازات.

كان آخر فوز لبرشلونة بدوري أبطال أوروبا في عام 2015، حيث تغلب على يوفنتوس الإيطالي في المباراة النهائية.

يعتبر برشلونة واحدًا من الأندية الرائدة في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وقدم أداءً مميزًا على مر السنين في هذه البطولة المرموقة.

تاريخ نادي باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ويشارك باريس سان جيرمان هو نادي فرنسي بانتظام في دوري أبطال أوروبا. إليك نظرة عامة على تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا: