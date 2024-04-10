نجم باريس سان جيرمان يطلق تصريحات قوية قبل مواجهة برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - علق دانيلو بيريرا نجم باريس سان جيرمان، قبل مواجهة برشلونة غدا الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

قال دانيلو، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم الثلاثاء: "أشعر بأن الضغط مختلف قليلا، فالمدرب يمنحنا الهدوء، لأنه عامل مهم لأداء المهام المطلوبة".

وأضاف: "إنريكي يمنح الفرصة للجميع، ما رفع المستوى والحالة الذهنية للفريق، فنحاول دائما أن نرفع رؤوسنا بعد المباريات حتى في حالة الإخفاق".



وتحدث دانيلو عن مواجهة الفريق الكتالوني، قائلا: "تاريخ مباريات الفريقين سيجعلها مباراة مثيرة، إنهما فريقان من طراز عالمي ولا أحد يريد الخسارة سواء اللاعبون والمدربون".

وأكد اللاعب البرتغالي: "لن نضع خطة خاصة لإيقاف لامين يامال، لن نركز على لاعب واحد، لأن برشلونة فريق جماعي، ويامال بالطبع لاعب مميز وموهوب ويتسم بالمهارة في المواجهات الفردية".