الرياضة

نجم باريس سان جيرمان يطلق تصريحات قوية قبل مواجهة برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - علق دانيلو بيريرا نجم باريس سان جيرمان، قبل مواجهة برشلونة غدا الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

قال دانيلو، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم الثلاثاء: "أشعر بأن الضغط مختلف قليلا، فالمدرب يمنحنا الهدوء، لأنه عامل مهم لأداء المهام المطلوبة".

وأضاف: "إنريكي يمنح الفرصة للجميع، ما رفع المستوى والحالة الذهنية للفريق، فنحاول دائما أن نرفع رؤوسنا بعد المباريات حتى في حالة الإخفاق".


وتحدث دانيلو عن مواجهة الفريق الكتالوني، قائلا: "تاريخ مباريات الفريقين سيجعلها مباراة مثيرة، إنهما فريقان من طراز عالمي ولا أحد يريد الخسارة سواء اللاعبون والمدربون".

وأكد اللاعب البرتغالي: "لن نضع خطة خاصة لإيقاف لامين يامال، لن نركز على لاعب واحد، لأن برشلونة فريق جماعي، ويامال بالطبع لاعب مميز وموهوب ويتسم بالمهارة في المواجهات الفردية".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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