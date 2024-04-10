قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، قائمة فريقه التي ستخوض مباراة برشلونة، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة برشلونة

كيلور نافاس، أوجارتي، ماركينيوس، مبابي، رويز، جونسالو راموس، عثمان ديمبلي، أسينسيو، دانيلو، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، كولو مواني، نونو مينديس، سولير، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، سكرينيار، مايولو، زاجي، أرناو تيناس، ودوناروما.



وكان الفريق الباريسي تأهل بالفوز ذهابا وإيابا على ريال سوسيداد بينما أطاح برشلونة بمنافسه نابولي الإيطالي في دور ربع النهائي

