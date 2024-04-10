نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراتي الأهلي أمام مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مازيمبي الكونغولي، موعد جولتي الذهاب والإياب لمواجهة الأهلي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب مازيمبي بمدينة لوبومباشي بدولة الكونغو الديمقراطية، يوم السبت 20 أبريل، في الثالثة عصرا.



وسيكون الإياب على ستاد القاهرة يوم الجمعة 26 أبريل، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

"خليفة وليد أزارو" الأهلي يرغب في التعاقد مع صفقة مغربية جديدة

يرغب المدير الفني لفريق الأهلي، مارسيل كولر في تدعيم خط الهجوم بصفقة مميزة خلال الموسم الجديد.

ويسعى المارد الأحمر للتعاقد مع صفقة مغربية جديدة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما تعاقد من قبل مع وليد أزارو.

ويهتم المارد الأحمر بضم محسن برويج الذي يبلغ من العمر 24 سنة، ويعد هداف بطولة الدورى المغربى حاليًا برصيد 24 هدفا.