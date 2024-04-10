رودريجو يفسر سر احتفاله أمام مانشستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - فسر رودريجو، نجم ريال مدريد، سر الاحتفال على طريقة كريستيانو رونالدو، بعدما سجل البرازيلي هدفا ضد مانشستر سيتي، أمس الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال رودريجو في تصريحات عقب المباراة: "أعتقد أن كريستيانو رونالدو هو الشخص الوحيد الذي جاء إلى ذهني عندما سجلت في مانشستر سيتي".

وأضاف: "أشاهد دائما مقاطع الفيديو الخاصة برونالدو، تحديدا قبل المباريات، من أجل تحفيزي على تقديم الأفضل، فهو مثلي الأعلى وبطلي في عالم كرة القدم دون أدنى شك".

وتابع "عندما أبدأ التفكير في طفولتي، أتذكر أهداف رونالدو واحتفالاته، التي كانت تجعل الجماهير تصرخ وتهتف باسمه".

وأتم "كان من الجيد الاحتفال على طريقته من أجل تقديره، لأنه مثلي الأعلى".