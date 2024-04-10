عاجل.. موقف محمد صلاح من الانتقال إلى دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، حقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول عقب نهاية الموسم الجاري.

موقف محمد صلاح من الانتقال إلى دوري روشن السعودي

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو "أعلم أن هناك أنباءً متكررة حول نية أندية سعودية التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح".

واضاف: "لكني على علم أنه لن يتم التفاوض مع ليفربول أو صلاح، في هذا التوقيت من الموسم".

وتابع "وأكد "لا يزال الاهتمام السعودي بصلاح قويًا، لكنهم يعلمون جيدًا حجم وقوة المنافسة لليفربول هذا الموسم، ومدى أهمية صلاح بالنسبة للريدز، لذلك لن يتم فتح في أي مفاوضات حاليًا".

وأتم: "صلاح أيضًا سعيد حقًا في ليفربول، ولم تكن هناك أي مشكلة على الإطلاق، حتى في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الماضية عندما تلقى النادي الإنجليزي عرضًا سعوديا كبيرًا".