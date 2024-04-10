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أحمد جودة - القاهرة - دافع المصري محمد صلاح نجم ليفربول عن زميليه داروين نونيز كودي جاكبو بعد انتقاد أدائهم خلال الموسم الجاري.

محمد صلاح يتحدث عن أداء نونيز وجاكبو مع ليفربول

وقال صلاح، في تصريحات عبر شبكة "ليفربول إيكو": "داروين هو المفتاح بالنسبة لنا، الطريقة التي يلعب بها، والطريقة التي يفتح بها المساحات، إنها جيدة جدا".

وأضاف: "لكنه لا يحصل على الكثير من المدح، لأنه بمجرد أن يهدر فرصة، يبدأ مشجعو الفرق الأخرى في انتقاده، ويبدأ مشجعو ليفربول في الدفاع عنه، وهو داخل هذه الفوضى، لكن بالنسبة لي، فهو أحد أفضل اللاعبين في الفريق".

وتابع "كودي جاكبو أيضا لا ينال ما يستحقه من المشجعين.. لا أعرف إذا كانوا يفهمون أسلوب لعبه حقا أم لا، لكنه لاعب ذكي جدا جدا".

وأتم "أنا معجب بالطريقة التي يفكر بها، إنها جيدة جدا، إنه شاب، ويريد أن يتعلم، فهو يطرح الكثير من الأسئلة".