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أحمد جودة - القاهرة - تعرض بايرن ميونخ لضربة كبيرة، خلال تعادله (2-2) أمام مضيفه آرسنال، مساء أمس الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ يتعرض لصدمة كبرى بعد التعادل أمام أرسنال

ووفقا "سكاي سبورتس" جنابري يعاني من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، وبالتالي من المنتظر أن يغيب بين أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وتأتي تلك الإصابة في وقت بدأ جنابري يستعيد خلاله بريقه، عقب غيابه عن الملاعب فترة طويلة بسبب إصابة عضلية أيضًا.