نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة ترشيح كونسيساو لقيادة برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن حقيقة تولي سيرجيو كونسيساو المدير الفني لبورتو البرتغالي مهمة تدريب برشلونة الإسباني.

حقيقة ترشيح كونسيساو لقيادة برشلونة

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن كونسيساو البالغ من العمر 49 عامًا كان قد أعلن أنه سوف يرحل عن بورتو البرتغالي عقب نهاية الموسم الحالي بعد نهاية عقده.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن كونسيساو لم يكن مرشحًا لتولي قيادة برشلونة في الموسم المقبل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة لم يفكر في التعاقد مع المدير الفني البرتغالي على الرغم أن الصحف البرتغالية تؤكد أنه كان ضمن المرشحين لتدريب البرسا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كونسيساو لا يتمتع بالخصائص التي يبحث عنها برشلونة في المدير الفني.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن العلاقة بين ديكو المدير الرياضي لبرشلونة وخورخي مينديز وكيل أعمال كونسيساو تم استخدامها بسوء نية.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يبحث عن مدير فني جديد ليحل محل الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للبرسا وذلك بعدما أعلن الأخير أنه سيرحل عن البرسا عقب نهاية الموسم الحالي.

أكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة ارتبط بالتعاقد مع أكثر من مدير فني أبرزهم توماس توخيل وهانز فيلك ويوليان ناجلسمان وربيرتو دي زيربي.

