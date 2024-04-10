نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديمبلي يوجه رسالة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان رسالة لزملائه قبل مواجهة برشلونة مساء الأربعاء في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

ديمبلي يوجه رسالة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان

قال ديمبلي قبل المباراة "أنا هادئ بطبعي وأتعامل بنفس العقلية في المباريات الكبيرة، "قبل المباريات الكبيرة وخاصة في دوري أبطال أوروبا، يكون الضغط أكبر نسبيا، لأن هامش الخطأ صغير جدا".

وأضاف "نريد الفوز وأفضل شيء هو الالتزام بالهدوء وسط الضغوط، فنحن نتحدث كثيرا قبل المباريات وعندما يقترب موعد اللقاء نعمل بتركيز وجدية أكبر، ونعرف جيدا كيف نتعامل في المناسبات الكبيرة".

و "لقد نضجت وبلغت وتطورت مع مرور الوقت، وهذا أمر طبيعي في الحياة، لأننا مرتبطون بمسؤوليات شخصية ومهنية، وتعلمت الكثير سواء في برشلونة أو باريس منذ الصيف الماضي، فالنضج يجعلك أكثر هدوء".

وأتم "بالتأكيد مباراة باريس ضد برشلونة تعد مواجهة خاصة بالنسبة لي، وأنا سعيد لأنني قادر على مواجهة برشلونة، وأعلم أنها ستكون مباراة رائعة".

