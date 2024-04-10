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أحمد جودة - القاهرة - رفض خوان لابورتا رئيس برشلونة، فكرة استبدال أي من لاعبي البارسا بلاعبي باريس سان جيرمان، قبل لقاء الفريقين اليوم الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

لابورتا يكشف عن حقيقة الصفقة التبادلية مع باريس سان جيرمان

وقال لابورتا، في تصريحات لموقع ناديه: "لم نصل إلى ربع النهائي منذ سنوات عديدة، ولاعبو برشلونة يدركون ما سيعنيه أن يتأهل النادي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "إنه لمن دواعي سروري أن يكون لدينا هؤلاء اللاعبين بالفريق، لن أستبدل أي لاعب لدينا بآخرين من باريس سان جيرمان".

وأتم "أعتقد أنها ستكون مباراة رائعة، نحن متحمسون للغاية، أرى اللاعبين بشكل جيد، ومتحدين مع تشافي والجهاز الفني، وهذا يجعلنا نؤمن بهم لأنني أرى أنهم يؤمنون بإمكانياتهم".