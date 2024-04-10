صدمة كبرى في الاتحاد قبل نهائي السوبر السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - سلطت تقارير صحفية سعودية الضوء على موقف ثلاثي الاتحاد السعودي، الإيطالي لويز فيليبي ومهند الشنقيطي وسعد الموسى من المشاركة في مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال.

صدمة في الاتحاد قبل نهائي السوبر السعودي

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية إلى أن فيليبي كان قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته في المباراة الماضية أمام الوحدة في الدور نصف نهائي كأس السوبر واضطر جاياردو إلى استبداله بين الشوطين بزميله حسن كادش.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن الموسى يعاني من إصابة في مشط القدم تعرض لها أثناء مباراة الأخدود في الدوري أما الشنقيطي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال لقاء الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية أبعدته عن المشاركة مع الاتحاد.

وأفادت الصحيفة السعودية بأن فرصة الشنقيطي والموسى في المشاركة أمام الهلال تعتبر ضيئلة على الرغم من تواجدهما في مران الفريق وسيحسم الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني للاتحاد موقفهما النهائي أثناء مران اليوم.

وألمحت الصحيفة السعودية أن فيليبي تعافى من الإصابة وذلك بعدما خاض تدريبًا استرجاعيًّا برفقة زملائه ويقترب من المشاركة في مباراة الهلال.

يذكر أن الاتحاد يستعد لمواجهة الهلال في المباراة التي ستقام على ملعب محمد بن زايد في نهائي كأس السوبر السعودي في سادس مواجهة تجمع بينهما هذا الموسم وذلك الموافق يوم الخميس المُقبل 11 إبريل الحالي.

