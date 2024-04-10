نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر براهيم دياز يوجه رسالة قوية إلى مانشستر سيتي قبل مواجهة الإياب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتقد براهيم دياز، لاعب ريال مدريد، أن فريقه كان بمقدرته الفوز على مانشستر سيتي، ليلة أمس.

قال دياز، عقب المباراة: "كانت مباراة رائعة للجماهير ومحبي كرة القدم، شهدت الكثير من الجودة على أرض الملعب".

وأضاف: "مع خروج المباراة بنتيجة 3-3، سيكون كل شيء على المحك في ملعب الاتحاد، كانت مباراة قوية للغاية ورائعة".

وتابع "إنه سانتياجو برنابيو، حتى لو كنت في وضع غير جيد، فأنت تعلم أنه يمكنك العودة في النتيجة".

وأتم "كان بإمكاننا تسجيل الهدف الرابع، أتمنى أن يحدث ذلك في الإياب".

