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أحمد جودة - القاهرة - يرى مدرب بايرن ميونخ، توماس توخيل، أن الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لفريقه، في التعادل 2-2 مع آرسنال مساء الثلاثاء، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

توخيل يفتح النار على حكم مباراة أرسنال بدوري أبطال أوروبا

وقال توخيل في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورتس: "عمل شاق، مباراة صعبة ضد خصم قوي للغاية وجمهور رائع اليوم. كانت الأجواء مذهلة بالنسبة للفريق المضيف".

وأضاف: "قدمنا بعد التأخر 1-0، رد فعل جيد للغاية. بشكل عام، جهد جماعي جيد للغاية.. وسددنا في القائم في الوقت بدل الضائع".

وأتم ""أعتقد أن الحكم لم تكن لديه الشجاعة ليمنح ركلة جزاء مستحقة اليوم في موقف مجنون وحرج بعض الشيء. لقد اعترف على أرض الملعب أنه رأى الموقف وأن مباراة ربع النهائي ليست كافية بالنسبة له لاحتساب ركلة جزاء".

