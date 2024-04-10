نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يصارع أندية الدوري السعودي على جناح البرتغال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية بأن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يدخل في سباق التعاقد مع جناح منتخب البرتغال في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة.

مانشستر سيتي يدخل في مفاوضات لضم بيدرو نيتو

وبحسب شبكة "TeamTalk" الإخبارية، يتطلع مانشستر سيتي لضم الجناح البرتغالي ولاعب وولفرهامبتون، بيدرو نيتو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتوضح الشبكة الإخبارية أن المدير الفني للفريق، بيب جوارديولا، يظهر إعجابًا كبيرًا بالجناح البرتغالي، ويرغب في تدعيم خط الهجوم بتواجده في الموسم المقبل.

يواجه مانشستر سيتي منافسة شرسة من أندية الدوري الإنجليزي وأندية دوري روشن السعودي للحصول على خدمات نيتو في الموسم القادم.

وقد التقى وكيل أعمال نيتو بعدة أندية خلال الأشهر القليلة الماضية لمناقشة صفقة محتملة، حيث أبدت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وأوروبا والمملكة العربية السعودية اهتمامها بالتعاقد معه في الصيف.

ووفقًا للتقارير الصحفية الإنجليزية، كان نادي مانشستر سيتي قريبًا جدًا من التوصل لاتفاق مع نيتو في فترة الانتقالات الشتوية السابقة، إلا أن الصفقة تعثرت بسبب المطالب المالية الكبيرة من نادي وولفرهامبتون وإصابة اللاعب في منتصف الطريق.

وشارك بيدور نيتو في 23 مباراة مع وولفرهامبتون هذا الموسم في جميع المسابقات، حيث سجل 3 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.