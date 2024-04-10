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أحمد جودة - القاهرة - أشار تقرير صحفي إسباني إلى سر تراجع الحالة الفنية لنجم ​ريال مدريد​، ​جود بيلينجهام​، الذي كان يعتبر من أبرز لاعبي الفريق في الموسم الحالي.

بيلينغهام، الذي انضم إلى ريال مدريد من ​بوروسيا دورتموند​ مقابل مبلغ كبير، سجل 20 هدفًا للفريق الملكي في مختلف البطولات هذا الموسم، مما جعله هداف الفريق على الرغم من مركزه كلاعب وسط.

سر تراجع أداء بيلينجهام مع ريال مدريد

ومع ذلك، يبدو أن الأداء الفني لبيلينغهام تراجع في الفترة الأخيرة، حيث لم يسجل سوى 3 أهداف مع الفريق في عام 2024، ولم يكن له دور في صناعة الفارق.

وذكرت الصحيفة أن السبب وراء هذا يعود إلى تراجع الحالة البدنية لبيلينغهام الذي لم يحظَ بالراحة بشكل كافٍ تقريبًا، موضحة أن بيلينغهام يعتبر أحد اللاعبين الذين يقطعون أطول مسافات على أرض الملعب، سواء في الدفاع أو الهجوم.

وأكدت الصحيفة أن المدرب ​كارلو أنشيلوتي​ يدرك جيدًا أنه إذا لم يستعد بيلينغهام بشكل أفضل بسرعة، فمن غير المحتمل أن ينجح ريال مدريد في التأهل على حساب مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.