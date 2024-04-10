كلوب يوضح سبب استمراره الطويل مع ليفربول.. ويعلق على مواجهة أتالانتا بالدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، السبب وراء استمراره الطويل مع الريدز منذ عام 2015، وأعلن في الشهر الماضي أنه سيغادر النادي في نهاية الموسم الحالي بسبب نفاد طاقته وعدم وجود جديد لتقديمه للفريق.

كلوب يوضح سبب استمراره الطويل مع ليفربول

في مؤتمر صحفي قبل مباراة أتالانتا في الدوري الأوروبي، أوضح كلوب أن هدفه الرئيسي كان تحسين حالة نادي ليفربول بعد توليه المسؤولية، مؤكدًا أن هذا لم يكن مرتبطًا فقط بأدائه كمدير فني، بل بتغيير الثقافة والعقلية داخل النادي بشكل عام، مما أدى في النهاية إلى تحسن النتائج.

وفيما يتعلق بشكوى جماهير الكوب بسبب ارتفاع أسعار التذاكر وعدم رفع الأعلام الخاصة بالنادي، أكد كلوب فهمه لمخاوفهم، مشيرًا إلى أهمية توفير محيط مريح للجميع في الملعب.

كلوب يعلق على مواجهة أتالانتا بالدوري الأوروبي

وعن عودة اللاعبين المصابين، أشار إلى عدم وضوح قدرتهم على المشاركة في المباراة القادمة، مع التأكيد على أهمية عودتهم لتعزيز قوة الفريق.

وأخيرًا، عندما تحدث عن سجله في عدم الخسارة في ملعب "أنفيلد"، أشاد بالعلاقة القوية بين الجماهير والفريق كعامل رئيسي في تحقيق النتائج الإيجابية.

وفيما يتعلق بمباراة أتالانتا، وصفها بأنها مواجهة صعبة ومعقدة، مشيرًا إلى أن الفريقين يتوقعان تحديًا كبيرًا من خلال خبرة أتالانتا في البطولات الأوروبية.