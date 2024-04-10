عاجل.. لويس كاسترو يُقرر الاستغناء عن لاعب النصر بنهاية الموسم

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت التقارير السعودية أن المدرب البرتغالي لويس كاسترو، الذي يشرف على فريق النصر الأول لكرة القدم، قد قرر عدم تجديد عقد اللاعب محمد قاسم، الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر، وذلك مع رفع عواد أمان، الذي يلعب في نفس المركز، للفريق الأول في الموسم القادم.

كاسترو يقرر التخلي عن هذا اللاعب

وأشارت تقارير "الرياضية" السعودية إلى أن هذا القرار جاء برغم مشاركة قاسم في 20 مباراة مع النصر منذ انضمامه إليه في أغسطس 2021، حيث سجل هدفًا واحدًا دون تمريرات حاسمة.

يبدو أن كاسترو لم يكن راضيًا عن أداء قاسم، وخاصة مع انتهاء عقده قريبًا، ووجود قرار بتقليص قائمة الفريق إلى 25 لاعبًا، مع وجود 10 لاعبين أجانب في القائمة.

وفي هذا السياق، فإن كاسترو يركز اهتمامه على اللاعب الشاب عواد أمان، الذي يظهر أداءً مميزًا خلال تدريبات الفريق في الأسابيع الأخيرة، بالإضافة إلى تألقه في مباراة أبها، التي فاز بها النصر بنتيجة 8-0، في إطار الجولة 26 من دوري روشن السعودي.

ويتميز أمان بقدرته على اللعب في مركز الظهير الأيسر وقلب الدفاع، مما يجعله خيارًا متعدد الاستخدامات، ويبدو أن كاسترو يرى فيه البديل المناسب لقاسم في الموسم المقبل، إلى جانب اللاعبين البرازيلي أليكس تيليس وأيمن يحيى.

وبالإضافة إلى أمان، يتابع كاسترو عن كثب لاعبي فئة الشباب المواليد في عام 2005، حيث يعتزم اختيار أربعة منهم لتكون جزءًا من الفريق الأول في الموسم المقبل، ومن بين اللاعبين المميزين في هذه الفئة عبد الرحمن العنزي وسعد حقوي وأحمد مجرشي وراكان الغامدي.