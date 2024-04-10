لابورتا يعلق على مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان اليوم بدوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، بشكل حازم على عدم تبادل أي لاعب من الفريق الكتالوني بلاعب واحد من باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مساء اليوم، الأربعاء، في لقاء مهم يقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت "القاهرة" على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

لابورتا يعلق على مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية، أكد لابورتا استعداد الفريق للمباراة، مشيرًا إلى حماسة اللاعبين ودعمه لهم. وقال: "نحن مستعدون جيدًا، وأرى تحفيزًا كبيرًا لدى اللاعبين".

وأضاف: "أتمنى أن يثق الجمهور في لاعبينا، لدينا مدرب وفريق رائعين، ونحن مركزون تمامًا على تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة".

وبخصوص إمكانية تبادل لاعبين مع باريس سان جيرمان، رد لابورتا بشكل واضح: "لا، لن أقوم بتبديل أي لاعب من فريقنا، فنحن نثق بقدراتهم ونركز على بناء فريقنا الحالي".

وأخيرًا، عبر عن أهمية المباراة القادمة، مشيرًا إلى أنها "المواجهة الأكثر أهمية حتى الآن في هذا الموسم"، وقيمها بـ "10 من 10" أو ربما "9.5"، مشيرًا إلى أهمية الفوز فيها لتحقيق الهدف الأكبر والتقدم نحو النهائي.