توتي يعود من الاعتزال

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أحمد جودة - القاهرة - يعود لاعب كرة القدم الإيطالي السابق فرانشيسكو توتي إلى الملاعب في كأس العالم للملوك، وهي مسابقة تقدمها شركة (كوزموس) المملوكة للإسباني جيرارد بيكيه، والتي ستقام في المكسيك بين 26 مايو و9 يونيو، بمشاركة 32 فريقًا.

وتحت اسم "ستاليونز" سيلعب الفريق الإيطالي الذي سيقوده بطل العالم نسخة 2006 إلى جانب اليوتيوبر الشهير، تومبلور، أحد أشهر مقدمي المحتوى في إيطاليا والذي لديه أكثر من 2.5 مليون متابع على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال اللاعب في مقطع فيديو نشره عبر شبكة التواصل الاجتماعي (إكس) إنه "فريق عظيم لا يلعب، بل يفوز".

وجاء الإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعي من خلال "سكيشت" حيث أعطى بيكيه تمبلور شارة الكابتن ويطلب منه أن يعطيها إلى "الأسطورة"، توتي، الذي يضعها على ذراعه اليسرى، حيث كان يحمل لسنوات عديدة شارة قيادة فريق روما.

وستقام المسابقة في المكسيك، بمرحلة أولى بالصيغة السويسرية، بـ40 مباراة مباشرة، ومرحلة خروج المغلوب من دور الـ16 إلى النهائي، لحصد اللقب.

