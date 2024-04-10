نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الاتحاد الأفريقي يُفسد عيد الأهلي قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عكر الاتحاد الإفريقي أجواء نادي الأهلي قبل أيام من مواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024، من خلال تأكيده على توقيت مباراة الذهاب بين الفريقين في الكونغو بفترة النهار، وهو الأمر الذي قد يؤثر على لاعبي الأهلي بناءً على تجاربهم السابقة في مباريات بنفس الظروف.

كاف يحدد موعد مباراة مازيمبي والأهلي

وقد أكد الاتحاد الإفريقي "كاف"، قراره بتحديد موعد المباراة عند الساعة الثالثة بعد الظهر، وذلك في المباراة التي ستُقام على ملعب مازيمبي في مدينة لوبومباشي بجمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم السبت 20 أبريل الجاري، في لقاء الذهاب من نصف النهائي.

أما بالنسبة لموعد مباراة الإياب، فقد أعلن الاتحاد الإفريقي أنها ستقام في استاد القاهرة يوم الجمعة 26 أبريل الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

هذا الإعلان تم تأكيده أيضًا من جانب فريق مازيمبي من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".