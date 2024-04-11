نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وأتلانتا اليوم في ربع نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء اليوم الخميس الموافق 11 أبريل الجاري، مواجهة صعبة وقوية بين فريقي ليفربول وأتلانتا، ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي 2023-2024.

ويحتضن ملعب "أنفيلد" معقل الريدز، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي ليفربول وأتلانتا، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي بـ "اليورباليج".

موعد مباراة ليفربول ضد أتلانتا في الدوري الأوروبي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ليفربول وأتلانتا اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أتلانتا في الدوري الأوروبي

تذاع مباراة ليفربول ضد أتلانتا مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي الليبي محمد بركات.