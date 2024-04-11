نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال والاتحاد المتوقع في نهائي كأس السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقدم لكم تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ونظيره الاتحاد، المتوقع لخوض مواجهة نهائي كأس السوبر السعودي، المقرر لها مساء اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره الاتحاد، في نهائي كأس السوبر السعودي، على أرضية ملعب استاد محمد بن زايد في الإمارات.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد ضد الهلال، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الاتحاد لمباراة الهلال، يأتي كالآتي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: فواز الصقور، أحمد حجازي، لويز فيليبي، مدالله العليان

خط الوسط: فرحة الشمراني، نجولو كانتي، رومارينهو، جوتا

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله، كريم بنزيما

فيما جاء تشكيل الهلال المتوقع كالتالي: