نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد موقعة ميلان وروما في ربع نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم مواجهة هامة ومنتظرة، بين فريق إي سي ميلان ونظيره روما في الدوري الأوروبي.

ويستضيف ملعب سان سيرو المواجهة الهامة، ضمن منافسات ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023/2024.

موعد مباراة ميلان ضد روما في الدوري الأوروبي

تعد مواجهة الليلة هي الثالثة بين الفريقين هذا الموسم، حيث التقيا في الدوري الإيطالي، وحقق ميلان الفوز خلال المواجهتين، بهدفين مقابل هدف في روما، وثلاثية مقابل هدف في ميلانو.

وتنطلق صافرة مواجهة ميلان الإيطالي، ضد نظيره روما الإيطالي، في التاسعة مساء اليوم الخميس، الموافق 11 أبريل 2024 بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد روما في الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة الإتحاد الأوروبي لكرة القدم عن مواجهات نارية في ربع نهائي البطولة حيث يواجه ميلان نظيره روما في قمة ايطالية، ويواجه وست هام نظيره باير ليفركوزن، ويواجه ليفربول نظيره أتالانتا، ويواجه بنفيكا نظيره أولمبيك مارسيليا.

ويلتقي الفائز من مواجهتي ميلان ضد روما، مع الفائز من مواجهتي وست هام وباير ليفركوزن، في نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وتذاع مباراة ميلان ضد روما، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث تعد الناقل الحصري لمباريات الدوري الأوروبي.

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس عم إذاعة المباراة عبر قناة BEIN sports HD 3، فيما تم إسناد مهمة التعليق على المواجهة المرتقبة، للمعلق الجزائري حفيظ دراجي.

موقف ميلان وروما في الدوري الإيطالي قبل موقعة الدوري الأوروبي

وحقق فريق ميلان الإيطالي الفوز خلال آخر مواجهاته على حساب نظيره ليتشي، بثلاثة أهداف نظيفة، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإيطالي، فيما فاز روما على حساب نظيره لاتسيو بهدف دون رد.

ميلان وروما في الدوري الإيطالي

ويحتل فريق ميلان المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 68 نقطة، حققها الفريق من الفوز خلال 21 مباراة والتعادل في 5 مباريات، فيما نال الهزيمة خلال 5 مباريات.

ويتواجد فريق روما المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 55 نقطة، حققها الفريق من الفوز في 16 مباراة، والتعادل في 6 مباريات، فيما نال الهزيمة خلال 7 مباريات.