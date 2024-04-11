نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الاتحاد السكندري فى اللقاء المؤجل من الاسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري.

تأهل فريق الزمالك لنصف نهائى الكونفدرالية بعد فوزه علي مودرن فيوتشر بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولى، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري

تنطلق صافرة هذه المباراة في السابعة مساء اليوم الخميس الموافق الحادي عشر من إبريل على ستاد القاهرة الدولى.

ويحتل الزمالك المركز الخامس عشر، برصيد 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 11 لقاء حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 13 هدف.

يعتلي فريق الاتحاد السكندري، صدارة الجدول برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة، حقق الفوز في 7 وخسر مباراتين وتعادل في 6 مباريات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

من المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.