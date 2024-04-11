عاجل.. مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة مناقشة إلغاء الدوري بعد تصريح حسام حسن

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة مناقشة إلغاء مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، بطلب من حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني.

مصدر: فكرة إلغاء الدوري المصري هذا الموسم غير مطروحة

وأكد مصدر داخل الجبلاية في تصريحات خاصة لموقع “دوت الخليج”، أن فكرة إلغاء مسابقة الدوري المصري هذا الموسم غير مطروحة، ولم يتم مناقشتها من الأساس.

وتابع: "حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني لم يطلب إلغاء المسابقة كما تردد، ولكن طلب زيادة أيام معسكر الفراعنة المقبل في يونيو 6 أيام، من أجل التحضير لاستئناف تصفيات كأس العالم".

وكان حسام حسن قد ذكر في تصريحات صحفية مؤخرًا: “محمود الجوهري كان محقًا عندما طالب بإلغاء الدوري ولكن أنا لا أطالب بذلك ولكني أريد زيادة عدد أيام معسكر المنتخب، ولا يوجد حل آخر إلا إيقاف المسابقة أسبوعين قبل معسكر يونيو لكي نحقق حلم الصعود لكأس العالم”.

ويستعد منتخب مصر بقيادة المدير الفني الوطني حسام حسن، لخوض مواجهتين ضد منتخبي غينيا وبوركينا فاسو، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.