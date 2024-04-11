نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستقبل فريق برشلونة، نظيره باريس سان جيرمان وذلك ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة قد اقترب من التأهل بعد انتصار مميز في ملعب الأمراء على حساب باريس سان جيرمان بثلاثية مقابل هدفين.

وبات باربس سان جيرمان في مهمة صعبة من أجل محاولة الحسم في معقل برشلونة.

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان القادمة

تنطلق صافرة المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستعد ملعب لويس كومبانيس “مونتجويك” معقل الفريق الكتالوني، لاستضافة مباراة الفريقين والتي ستقام الثلاثاء المقبل الموافق 16 من شهر إبريل.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط.