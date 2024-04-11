مواعيد مباريات اليوم الخميس 11- 4- 2024 في جميع البطولات

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، العديد من المباريات النارية في البطولات المحلية والعالمية، اليوم الخميس 11 أبريل، حيث تُلعب بعض المباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز وأبضًا في البطولات العالمية.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 11- 4- 2024

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الخميس في جميع البطولات

- الدوري المصري

المصري 4:00 مودرن فيوتشر

زد اف سي 7:00 الأهلي

الزمالك 7:00 الاتحاد السكندري

- الدوري الأوروبي

باير ليفركوزن 9:00 وست هام

بنفيكا 9:00 مارسيليا

ليفربول 9:00 أتالانتا

ميلان 9:00 روما

- دوري المؤتمر الأوروبي

أولمبياكوس 6:45 فنربخشة

فيكتوريا بلزن 6:45 فيورنتينا

أستون فيلا 9:00 ليل

كلوب بروج 9:00 باوك

- نهائي كأس السوبر السعودي

الهلال 7:30 الاتحاد