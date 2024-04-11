نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 11- 4- 2024 في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُقام اليوم الخميس 11 أبريل، 3 مباريات في الدوري المصري الممتاز، حيث تلعب مباريات نارية بمشاركة قطبي الكرة المصرية، والذي يتصدر جدول ترتيبه فريق إنبي برصيد 28 نقطة.

مباريات اليوم في الدوري المصري

يلتقي فريق المصري البورسعيدي مع نظيره مودرن فيوتشر، اليوم الخميس، في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وفي السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، يواجه فريق زد إف سي مع الأهلي، بينما يحل الاتحاد السكندري ضيفا ثقيلا على حساب الزمالك.

وتلعب تلك المباريات في الجولة الثامنة من عمر الدوري المصري الممتاز، حيث لعب فريق بيراميدز أول أمس أمام الجونة، ونجح في تحقيق الانتصار بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

يذكر أن كل مباريات الدوري المصري تقام عبر قناة أون تايم سبورتس على قمر النايل سات، حيث تذاع مباريات الدوري بشكل حصري على مجموعة قنوات أون تايم سبورتس.