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أحمد جودة - القاهرة - تويتر اليوم AlHilal بث مباشر.. شاهد مباراة الهلال ضد الاتحاد البث المباشر اليوم دون تقطيع في نهائي كأس السوبر السعودي.. تابعوا الحدث الكبير اليوم! بث مباشر لمباراة الهلال ضد الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي عبر تويتر اليوم. لا تفوتوا فرصة مشاهدة المباراة بجودة عالية ودون تقطيع، وتشجيع فريقكم المفضل في هذا اليوم المميز من عيد الفطر المبارك، الخميس 11 إبريل 2024. انضموا إلينا وكونوا جزءًا من الحماس والإثارة في هذه المباراة المنتظرة، حيث يتنافس الفريقان على لقب كأس السوبر السعودي. #الهلال #الاتحاد #كأس_السوبر_السعودي #بث_مباشر.

تويتر اليوم AlHilal بث مباشر.. شاهد مباراة الهلال ضد الاتحاد البث المباشر اليوم دون تقطيع في نهائي كأس السوبر السعودي

موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد

تويتر اليوم AlHilal بث مباشر.. شاهد مباراة الهلال ضد الاتحاد البث المباشر اليوم دون تقطيع في نهائي كأس السوبر السعودي.. وتنطلق صافرة بداية لقاء الهلال ضد الاتحاد اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك على أرض ملعب ملعب استاد محمد بن زايد.

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة ملعب المباراة معلق المباراة الهلال × النصر 19:30 بتوقيت القاهرة 20:30 بتوقيت السعودية SSC SPORTS HD 1 SSC SPORTS HD 5 ملعب استاد محمد بن زايد فهد العتيبي حاتم بطيشة

بث مباشر تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الهلال

تويتر اليوم AlHilal بث مباشر.. شاهد مباراة الهلال ضد الاتحاد البث المباشر اليوم دون تقطيع في نهائي كأس السوبر السعودي.. ويمكن متابعة اللقاء من مختلف أنحاء دول الوطن العربى عبر شاشات قناة SSC sports ويمكن ضبطها عبر التردد الآتي:

التردد: 12523.

12523. الاستقطاب: أفقي.

أفقي. معدل الترميز: 27500.

27500. معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تشكيل الاتحاد أمام الهلال

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

عبدالله المعيوف. خط الدفاع: حمد الله العليان، أحمد حجازي، لوز فيليبي، فواز الصقور.

حمد الله العليان، أحمد حجازي، لوز فيليبي، فواز الصقور. خط الوسط: جواو فيليبي، نجولو كانتي، حامد الغامدي، روماريو.

جواو فيليبي، نجولو كانتي، حامد الغامدي، روماريو. خط الهجوم: كريم بنزيما، عبدالرزاق حمد الله.

تشكيل الهلال ضد الاتحاد

حراسة المرمى: ياسين بونو

ياسين بونو خط الدفاع: رينان لودي- على البليهي- كاليدو كوليبالي- سعود عبدالحميد.

رينان لودي- على البليهي- كاليدو كوليبالي- سعود عبدالحميد. خط الوسط: روبين نيفيز- سيرجي سافيتش- ميشايل ديلجادو.

روبين نيفيز- سيرجي سافيتش- ميشايل ديلجادو. خط الهجوم: سالم الدوسري- صالح الشهري- مالكوم أوليفيرا.

تاريخ نادي الاتحاد في كأس السوبر السعودي

وفاز نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم بكأس السوبر السعودي مرتين في تاريخه. الفوز الأول كان في عام 2013 عندما تغلب على نادي الهلال بنتيجة 2-1. الفوز الثاني كان في عام 2018 حيث فاز على نادي الفيصلي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

تاريخ نادي الهلال في كأس السوبر السعودي

وكان نادي الهلال السعودي لكرة القدم قد شارك في عدة نسخ من كأس السوبر السعودي على مدار تاريخه. إليك بعض من مشاركاته ونتائجه: